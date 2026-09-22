Ost - The Gentlemen (Chris Benstead) (Coloured) (8719262039285) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Gentlemen
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721499
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Gentlemen
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Play A Game With Me, A Proper Handsome C**t, Gala Dinner, Big Dave, The Unique Method, White Widow Super Cheese, Young And Foolish Dragon, The Toddlers, Grub In The Tub, Drug Den, Lord George, Is That A Gun?, Reduce Market Value, W**king Into A Hankie, I Was On To You, The Russians, Pound Of Flesh
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - The Gentlemen (Chris Benstead) (Coloured) (8719262039285) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Play A Game With Me, A Proper Handsome C**t, Gala Dinner, Big Dave, The Unique Method, White Widow Super Cheese, Young And Foolish Dragon, The Toddlers, Grub In The Tub, Drug Den, Lord George, Is That A Gun?, Reduce Market Value, W**king Into A Hankie, I Was On To You, The Russians, Pound Of Flesh
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Gentlemen
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Play A Game With Me, A Proper Handsome C**t, Gala Dinner, Big Dave, The Unique Method, White Widow Super Cheese, Young And Foolish Dragon, The Toddlers, Grub In The Tub, Drug Den, Lord George, Is That A Gun?, Reduce Market Value, W**king Into A Hankie, I Was On To You, The Russians, Pound Of Flesh
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Play A Game With Me, A Proper Handsome C**t, Gala Dinner, Big Dave, The Unique Method, White Widow Super Cheese, Young And Foolish Dragon, The Toddlers, Grub In The Tub, Drug Den, Lord George, Is That A Gun?, Reduce Market Value, W**king Into A Hankie, I Was On To You, The Russians, Pound Of Flesh
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Ost - The Gentlemen (Chris Benstead) (Coloured) (8719262039285) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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