Ost - Mars (Nick Cave & Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка
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Описание товара Ost - Mars (Nick Cave & Warren Ellis) (Coloured) (8719262034860) виниловая пластинка
Ник Кейв и Уоррен Эллис представляют эпический, чудесный саундтрек к «Марсу», шестисерийному сериалу канала National Geographic. Этот телесериал рассказывает вымышленную историю первой команды астронавтов, отправившихся на Марс в 2033 году. Режиссёром сериала выступил Эверардо Гут, продюсерами — Рон Ховард и Брайан Грейзер. Премьера состоялась в ноябре 2016 года. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Ник Кейв и Уоррен Эллис создали идеальный саундтрек к захватывающей и одновременно пугающей миссии на далекой планете, где человечество борется за выживание и процветание в этом новом мире. Одиннадцать треков, включая заглавный трек сериала, который обладает той же космической электронной атмосферой, что и альбом Nick Cave and the Bad Seeds «Skeleton Tree», также выпущенный в 2016 году.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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