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Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка

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Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jurassic World Rebirth
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721495
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jurassic World Rebirth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opening Lab, Natural History Museum, Voyage, Zora And Kincaid, Mosasaur Attacks Yacht, Zora And Loomis Chat, Mayday, Boat Chase, Fins Attack - Part I, Fins Attack - Part II, Cave Swin, Do The Job, Dino Lovers, Dino Spectacle, What's This Smell?, Crossing The River - T-Rex, Climbing The Wall, Bird Strike, Gentle Boat Ride, Mutadons Fly In, The Old Lab, Tunnel - Helicopter, Run To The Gate, Bella And The Beast, Sailing Away
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка

2LP — ограниченный тираж винила красного и зеленого цветов плотностью 140 г с дымовым эффектом. Mutant в сотрудничестве с Back Lot Music с гордостью представляют физический носитель саундтрека к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» от Universal Pictures с музыкой композитора Александра Деспла, двукратного лауреата премий «Грэмми» и «Оскар». Чтобы создать музыку к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» режиссёр Гарет Эдвардс обратился к своему выдающемуся другу, двукратному обладателю премии «Оскар» Александру Деспла ( «Отель «Гранд Будапешт» «Форма воды »), который работал с Эдвардсом над « Годзиллой ». «Мне очень повезло, что я делаю музыку для такой кинофраншизы, которая десятилетиями приносила мне огромное удовольствие как кинозрителю», — говорит Деспла. «Я мечтал писать музыку для таких фильмов с подросткового возраста, и вот я здесь», — добавляет он со смехом, — «часть «Мира Юрского периода», почти подросток». «Возрождение» — это уже второй раз, когда Деспла берётся за франшизу и унаследовал и адаптировал культовые музыкальные мотивы, написанные артистом, которого он считает своим «вечным кумиром», легендарным Джоном Уильямсом: Деспла ранее уже брался за этот вызов в фильмах « Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» и «Части 2». «Джон Уильямс написал фантастическую мелодию для «Парка Юрского периода» которую я теперь могу переосмыслить, переиначить и переделать так, чтобы она пошла на пользу нашему фильму», — говорит Деспла. «Я хотел не просто цитировать музыку Джона, а тонко её повторить или использовать в оригинальной музыке, которую я написал для фильма, в игровой и содержательной манере». Продолжая наследие таких композиторов, как Джон Уильямс, Дон Дэвис и Майкл Джаккино, Александр Деспла воплощает динамичный фильм « Мир Юрского периода: Возрождение» с одинаковой помпезностью и нежностью, говорит Мо Шафик соучредитель Mutant. Прекрасные фортепианные мелодии смягчают грохот ударных в этом прекрасном и незаменимом дополнении к франшизе «Парк Юрского периода».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jurassic World Rebirth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opening Lab, Natural History Museum, Voyage, Zora And Kincaid, Mosasaur Attacks Yacht, Zora And Loomis Chat, Mayday, Boat Chase, Fins Attack - Part I, Fins Attack - Part II, Cave Swin, Do The Job, Dino Lovers, Dino Spectacle, What's This Smell?, Crossing The River - T-Rex, Climbing The Wall, Bird Strike, Gentle Boat Ride, Mutadons Fly In, The Old Lab, Tunnel - Helicopter, Run To The Gate, Bella And The Beast, Sailing Away
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
2LP — ограниченный тираж винила красного и зеленого цветов плотностью 140 г с дымовым эффектом. Mutant в сотрудничестве с Back Lot Music с гордостью представляют физический носитель саундтрека к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» от Universal Pictures с музыкой композитора Александра Деспла, двукратного лауреата премий «Грэмми» и «Оскар». Чтобы создать музыку к фильму «Мир Юрского периода: Возрождение» режиссёр Гарет Эдвардс обратился к своему выдающемуся другу, двукратному обладателю премии «Оскар» Александру Деспла ( «Отель «Гранд Будапешт» «Форма воды »), который работал с Эдвардсом над « Годзиллой ». «Мне очень повезло, что я делаю музыку для такой кинофраншизы, которая десятилетиями приносила мне огромное удовольствие как кинозрителю», — говорит Деспла. «Я мечтал писать музыку для таких фильмов с подросткового возраста, и вот я здесь», — добавляет он со смехом, — «часть «Мира Юрского периода», почти подросток». «Возрождение» — это уже второй раз, когда Деспла берётся за франшизу и унаследовал и адаптировал культовые музыкальные мотивы, написанные артистом, которого он считает своим «вечным кумиром», легендарным Джоном Уильямсом: Деспла ранее уже брался за этот вызов в фильмах « Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» и «Части 2». «Джон Уильямс написал фантастическую мелодию для «Парка Юрского периода» которую я теперь могу переосмыслить, переиначить и переделать так, чтобы она пошла на пользу нашему фильму», — говорит Деспла. «Я хотел не просто цитировать музыку Джона, а тонко её повторить или использовать в оригинальной музыке, которую я написал для фильма, в игровой и содержательной манере». Продолжая наследие таких композиторов, как Джон Уильямс, Дон Дэвис и Майкл Джаккино, Александр Деспла воплощает динамичный фильм « Мир Юрского периода: Возрождение» с одинаковой помпезностью и нежностью, говорит Мо Шафик соучредитель Mutant. Прекрасные фортепианные мелодии смягчают грохот ударных в этом прекрасном и незаменимом дополнении к франшизе «Парк Юрского периода».


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Ost - Jurassic World Rebirth (Alexandre Desplat) (Coloured) (0810155841270) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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