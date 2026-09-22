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Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка

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Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Once Upon A Time: The Tarantino Sound
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721492
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Характеристики

Бренд
New Continent
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New Continent
Barcode
[8436569195949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Once Upon A Time: The Tarantino Sound
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dick Dale and The Del-Tones - Misirlou (1962) from PuFiction, The Coasters - Down in Mexico (1956) from Death Proof, The Big Bopper - Chantilly Lace (1959) from True Romance, Esquivel - Harlem Nocturne (1960) from Four Rooms, Nick Perito - The Green Leaves of Summer (1960) from Inglourious Basterds, Howlin' Wolf - Somebody in My Home (1959) from The Hateful Eight, Dee Clark - Hey Little Girl (1959) from Once Upon A Time In Hollywood, Charlie Feathers - Can't Hardly Stand It (1956) from Kill Bill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dick Dale and The Del-Tones - Misirlou (1962) from PuFiction, The Coasters - Down in Mexico (1956) from Death Proof, The Big Bopper - Chantilly Lace (1959) from True Romance, Esquivel - Harlem Nocturne (1960) from Four Rooms, Nick Perito - The Green Leaves of Summer (1960) from Inglourious Basterds, Howlin' Wolf - Somebody in My Home (1959) from The Hateful Eight, Dee Clark - Hey Little Girl (1959) from Once Upon A Time In Hollywood, Charlie Feathers - Can't Hardly Stand It (1956) from Kill Bill Vol.2, The Robins - Since I First Met You (1956) from PuFiction, Johnny Otis - Willie and The Hand Jive (1958) from PuFiction, Link Wray - Rumble (1958) from PuFiction, The Tornadoes - Bustin' Surfboards (1962) from PuFiction, Johnny Cash - I Walk the Line (1956) from Kill Bill Vol.2, The Clovers - Love Potion No.9 (1959) from Death Proof, The Falcons - You're So Fine (1959) from Jackie Brown, The Shirelles - Will You Love Me Tomorrow (1960) from True Romance, Woody Thorne - Teenagers in Love (1961) from PuFiction, Burl Ives - A Little Bitty Tear (1961) from True Romance, Duane Eddy - Rebel-'Rouser (1958) from PuFiction, Rick Nelson - Lonesome Town (1958) from PuFiction, Jim Lowe - The Green Door (1956) from Once Upon a Time In Hollywood, Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell On You (1956) from Death Proof



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Various Artists - Once Upon A Time: The Tarantino Sound (Coloured) (8436569195949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
New Continent
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New Continent
Barcode
[8436569195949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Once Upon A Time: The Tarantino Sound
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dick Dale and The Del-Tones - Misirlou (1962) from PuFiction, The Coasters - Down in Mexico (1956) from Death Proof, The Big Bopper - Chantilly Lace (1959) from True Romance, Esquivel - Harlem Nocturne (1960) from Four Rooms, Nick Perito - The Green Leaves of Summer (1960) from Inglourious Basterds, Howlin' Wolf - Somebody in My Home (1959) from The Hateful Eight, Dee Clark - Hey Little Girl (1959) from Once Upon A Time In Hollywood, Charlie Feathers - Can't Hardly Stand It (1956) from Kill Bill
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dick Dale and The Del-Tones - Misirlou (1962) from PuFiction, The Coasters - Down in Mexico (1956) from Death Proof, The Big Bopper - Chantilly Lace (1959) from True Romance, Esquivel - Harlem Nocturne (1960) from Four Rooms, Nick Perito - The Green Leaves of Summer (1960) from Inglourious Basterds, Howlin' Wolf - Somebody in My Home (1959) from The Hateful Eight, Dee Clark - Hey Little Girl (1959) from Once Upon A Time In Hollywood, Charlie Feathers - Can't Hardly Stand It (1956) from Kill Bill Vol.2, The Robins - Since I First Met You (1956) from PuFiction, Johnny Otis - Willie and The Hand Jive (1958) from PuFiction, Link Wray - Rumble (1958) from PuFiction, The Tornadoes - Bustin' Surfboards (1962) from PuFiction, Johnny Cash - I Walk the Line (1956) from Kill Bill Vol.2, The Clovers - Love Potion No.9 (1959) from Death Proof, The Falcons - You're So Fine (1959) from Jackie Brown, The Shirelles - Will You Love Me Tomorrow (1960) from True Romance, Woody Thorne - Teenagers in Love (1961) from PuFiction, Burl Ives - A Little Bitty Tear (1961) from True Romance, Duane Eddy - Rebel-'Rouser (1958) from PuFiction, Rick Nelson - Lonesome Town (1958) from PuFiction, Jim Lowe - The Green Door (1956) from Once Upon a Time In Hollywood, Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell On You (1956) from Death Proof


Теги товара: Кинематограф
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