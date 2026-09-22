Kreator - Hordes Of Chaos (Coloured) (0727361564810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Hordes Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 721488
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361564810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Hordes Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hordes of Chaos (A necrologue for the Elite), Warcurse, Escalation, Amok Run, Destroy what destroys you, Radical Resistance, Absolute Misanthropy, To the Afterborn, Corpses of Liberty, Demon Prince, Alle gegen alle (Bonus Track), You Are The Government (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kreator - Hordes Of Chaos (Coloured) (0727361564810) виниловая пластинка
Hordes of Chaos — двенадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Kreator выпущенный в 2009 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. С точки зрения содержания и композиции Hordes Of Chaos является прямым продолжением своего предшественника Enemy Of God (2005). Hordes of Chaos стал первым альбомом Kreator, попавшим в чарты в США, дебютировав на 165 месте в чарте Billboard 200 в США, с продажами примерно 2800 копий за первую неделю.
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361564810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Hordes Of Chaos
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hordes of Chaos (A necrologue for the Elite), Warcurse, Escalation, Amok Run, Destroy what destroys you, Radical Resistance, Absolute Misanthropy, To the Afterborn, Corpses of Liberty, Demon Prince, Alle gegen alle (Bonus Track), You Are The Government (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Hordes of Chaos — двенадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Kreator выпущенный в 2009 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. С точки зрения содержания и композиции Hordes Of Chaos является прямым продолжением своего предшественника Enemy Of God (2005). Hordes of Chaos стал первым альбомом Kreator, попавшим в чарты в США, дебютировав на 165 месте в чарте Billboard 200 в США, с продажами примерно 2800 копий за первую неделю.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kreator - Hordes Of Chaos (Coloured) (0727361564810) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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