Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
A Taste Of Extreme Divinity
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721480
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
A Taste Of Extreme Divinity
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Valley Of The Damned, Hang Him High, Solar Empire, Weed Out The Weak, No Tomorrow, Global Domination, Taste The Extreme Divinity, Alive, The Quest, Tamed (Filled With Fear), Sky Is Falling Down, The Sinner
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка
A Taste of Extreme Divinity — одиннадцатый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2009 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле. «A Taste of Extreme Divinity» (2009) знаменовал триумфальное возвращение Hypocrisy после четырехлетнего перерыва, развязав 12 треков с бритвенно-острыми риффами, громовыми барабанами и властным гроулом Питера Тагтгрена. Этот альбом закрепляет их позиции на вершине дэт-метал иерархии такими выдающимися треками, как «Weed out the Weak» и «Taste the Extreme Divinity», а также эпическим «The Quest».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
A Taste Of Extreme Divinity
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Valley Of The Damned, Hang Him High, Solar Empire, Weed Out The Weak, No Tomorrow, Global Domination, Taste The Extreme Divinity, Alive, The Quest, Tamed (Filled With Fear), Sky Is Falling Down, The Sinner
Версия издания
цветной винил
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
A Taste of Extreme Divinity — одиннадцатый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2009 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле. «A Taste of Extreme Divinity» (2009) знаменовал триумфальное возвращение Hypocrisy после четырехлетнего перерыва, развязав 12 треков с бритвенно-острыми риффами, громовыми барабанами и властным гроулом Питера Тагтгрена. Этот альбом закрепляет их позиции на вершине дэт-метал иерархии такими выдающимися треками, как «Weed out the Weak» и «Taste the Extreme Divinity», а также эпическим «The Quest».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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