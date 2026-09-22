Kerala Dust - An Echo Of Love (Coloured) (5400863183301) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kerala Dust
Альбом (сингл)
An Echo Of Love
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721468
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863183301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kerala Dust
Альбом (сингл)
An Echo Of Love
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Echos Of Grace, How The Light Gets In, Bell, The Orb; Tx, Eden Of Eden, Love In The Underground, Beyond The Plae, I Remember You A Dancer, Down With The Night (Pt. II), The Bay
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kerala Dust - An Echo Of Love (Coloured) (5400863183301) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Echos Of Grace, How The Light Gets In, Bell, The Orb; Tx, Eden Of Eden, Love In The Underground, Beyond The Plae, I Remember You A Dancer, Down With The Night (Pt. II), The Bay
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863183301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kerala Dust
Альбом (сингл)
An Echo Of Love
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Echos Of Grace, How The Light Gets In, Bell, The Orb; Tx, Eden Of Eden, Love In The Underground, Beyond The Plae, I Remember You A Dancer, Down With The Night (Pt. II), The Bay
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Echos Of Grace, How The Light Gets In, Bell, The Orb; Tx, Eden Of Eden, Love In The Underground, Beyond The Plae, I Remember You A Dancer, Down With The Night (Pt. II), The Bay
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Kerala Dust - An Echo Of Love (Coloured) (5400863183301) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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