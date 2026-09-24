Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка
"I Love You So F***ing Much." - четвертый студийный альбом инди-рок-коллектива Glass Animals, выпущенный в 2024 году. Его выходу предшествовал сингл "Creatures in Heaven", который Бэйли посвятил прошлой любви. После выхода релиз достиг 5-ой строчки в Великобритании и 11-го места в Billboard 200. Glass Animals - психоделик-поп-группа основанная в 2010 году, в Оксфорде. Группу возглавляет вокалист и продюсер Дейв Бэйли. Вместе с ним в состав группы входят его старые друзья-Джо Сиворд, Эдмунд Ирвин-Сингер и Дрю МакФарлейн. Бэйли написал и спродюссировал оба альбома Glass Animals. Первый альбом "Zaba" (2014) включает в себя сингл "Gooey", который приобрел статус "Платина" в США. Второй их альбом "How To Be A Human Being" (2016) получил признание у критиков и побелил в двух категориях на 2018 MPG Awards в Англии. Альбом года и Самодеятельный артист года. Так же альбом был номинирован на Mercury Prize. Glass Аnimals получили влияние благодаря своим живым выступлениям, на которых музыканты исполняют немного измененные композиции, направленные на танцевальное звучание. Группа дает концерты по всему миру, а также выступает на таких фестивалях, как Гластонбери, Коачелла, Боннару, Lollapalooza. В 2015 году группа дала более 130 концертов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка