Foghat - Fool For The City (Coloured) (0603497815630) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foghat
Альбом (сингл)
Fool For The City
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721455
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497815630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foghat
Альбом (сингл)
Fool For The City
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fool For The City, My Babe, Slow Ride, Terraplane Blues, Save Your Loving (For Me), Drive Me Home, Take It Or Leave It, Fool For The City, Home In My Hand, My Babe, Honey Hush, Slow Ride, I Just Want To Make Love To You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foghat - Fool For The City (Coloured) (0603497815630) виниловая пластинка
Отпразднуйте 50-летие Foghat с этим специальным двухдисковым юбилейным изданием их платиновой классики. В него вошли такие культовые треки, как « Slow Ride » и « Fool For The City », а также ранее не издававшиеся записи выступлений 1975 года в чикагском зале Aragon Ballroom. Двухдисковое издание также включает бонусные концертные треки и винтажное интервью с Ником Джеймсоном и Роджером Эрлом, в котором они рассказывают о создании « Slow Ride ».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497815630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foghat
Альбом (сингл)
Fool For The City
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fool For The City, My Babe, Slow Ride, Terraplane Blues, Save Your Loving (For Me), Drive Me Home, Take It Or Leave It, Fool For The City, Home In My Hand, My Babe, Honey Hush, Slow Ride, I Just Want To Make Love To You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Отпразднуйте 50-летие Foghat с этим специальным двухдисковым юбилейным изданием их платиновой классики. В него вошли такие культовые треки, как « Slow Ride » и « Fool For The City », а также ранее не издававшиеся записи выступлений 1975 года в чикагском зале Aragon Ballroom. Двухдисковое издание также включает бонусные концертные треки и винтажное интервью с Ником Джеймсоном и Роджером Эрлом, в котором они рассказывают о создании « Slow Ride ».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foghat - Fool For The City (Coloured) (0603497815630) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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