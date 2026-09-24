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Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка

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Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 1
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 2
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 3
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 4
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 5
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 6
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 7
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 8
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Into The Labyrinth
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 3
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 4
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 5
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 6
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 7
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 8
  • Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637362114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Into The Labyrinth
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Yulunga (Spirit Dance), The Ubiquitous Mr Lovegrove, The Wind That Shakes The Barley, The Carnival Is Over, Ariadne, Saldek, Towards The Within, Tell Me About The Forest (You Once Called Home), The Spider's Stratagem, Emmeleia, How Fortunate The Man With None, Bird, Spirit
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight

Отзывы о товаре Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637362114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dead Can Dance
Альбом (сингл)
Into The Labyrinth
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Yulunga (Spirit Dance), The Ubiquitous Mr Lovegrove, The Wind That Shakes The Barley, The Carnival Is Over, Ariadne, Saldek, Towards The Within, Tell Me About The Forest (You Once Called Home), The Spider's Stratagem, Emmeleia, How Fortunate The Man With None, Bird, Spirit
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dead Can Dance - Into The Labyrinth (0652637362114) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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