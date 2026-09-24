Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (5055274703046) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Selected Ambient Works 85-92
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 721441
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Характеристики
Бренд
APOLLO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
APOLLO
Barcode
[5055274703046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Selected Ambient Works 85-92
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xtal, Tha, Pulsewidth, Ageispolis, I, Green Calx, Heliosphan, We Are The Music Makers, Schottkey 7th Path, Ptolemy, Hedphelym, Delphium, Actium
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (5055274703046) виниловая пластинка
Переиздание дебютного студийного альбома группы Aphex Twin в жанре эмбиент, вышедшего в 1992 году. Ричард Дэвид Джеймс, более известный под псевдонимом Aphex Twin - композитор, диджей и музыкальный продюсер, специализирующийся на таких электронных жанрах (техно, эмбиент, эсид, драм-энд-бэйс и др.).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
APOLLO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
APOLLO
Barcode
[5055274703046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Selected Ambient Works 85-92
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Xtal, Tha, Pulsewidth, Ageispolis, I, Green Calx, Heliosphan, We Are The Music Makers, Schottkey 7th Path, Ptolemy, Hedphelym, Delphium, Actium
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Переиздание дебютного студийного альбома группы Aphex Twin в жанре эмбиент, вышедшего в 1992 году. Ричард Дэвид Джеймс, более известный под псевдонимом Aphex Twin - композитор, диджей и музыкальный продюсер, специализирующийся на таких электронных жанрах (техно, эмбиент, эсид, драм-энд-бэйс и др.).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (5055274703046) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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