Various Artists - The All American Powerhouse: Themes (4251648414179) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The All American Powerhouse: Themes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721432
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648414179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The All American Powerhouse: Themes
Жанр
Диско
Трек-лист
Alan Parker–Sweeny Todd, Alan Parker–The Heister, Alan Hawkshaw–Getaway, Alan Hawkshaw–Speed Run, Alan Parker–Pressure Point, Alan Tew–Grand Central Station, Mike Moran–The Pick-Up, Les Hurdle–Soul Train, Alan Hawkshaw–Smokey Joe, Alan Hawkshaw–Grit Band Reggae, Keith Roberts–West Coast Horns, Keith Roberts–Overide
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The All American Powerhouse: Themes (4251648414179) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alan Parker–Sweeny Todd, Alan Parker–The Heister, Alan Hawkshaw–Getaway, Alan Hawkshaw–Speed Run, Alan Parker–Pressure Point, Alan Tew–Grand Central Station, Mike Moran–The Pick-Up, Les Hurdle–Soul Train, Alan Hawkshaw–Smokey Joe, Alan Hawkshaw–Grit Band Reggae, Keith Roberts–West Coast Horns, Keith Roberts–Overide
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251648414179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The All American Powerhouse: Themes
Жанр
Диско
Трек-лист
Alan Parker–Sweeny Todd, Alan Parker–The Heister, Alan Hawkshaw–Getaway, Alan Hawkshaw–Speed Run, Alan Parker–Pressure Point, Alan Tew–Grand Central Station, Mike Moran–The Pick-Up, Les Hurdle–Soul Train, Alan Hawkshaw–Smokey Joe, Alan Hawkshaw–Grit Band Reggae, Keith Roberts–West Coast Horns, Keith Roberts–Overide
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alan Parker–Sweeny Todd, Alan Parker–The Heister, Alan Hawkshaw–Getaway, Alan Hawkshaw–Speed Run, Alan Parker–Pressure Point, Alan Tew–Grand Central Station, Mike Moran–The Pick-Up, Les Hurdle–Soul Train, Alan Hawkshaw–Smokey Joe, Alan Hawkshaw–Grit Band Reggae, Keith Roberts–West Coast Horns, Keith Roberts–Overide
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