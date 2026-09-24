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Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка

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Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Slow
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721431
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Slow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Slow Business 1, Slow Business 2, Moody You, Slow Groovement, Slow Reactor 1, Slow Reactor 2, Threat To Research, Ion Exchanger, Wave Motions, Slow Motion Link, Scenic Vision 1, Scenic Vision 2, Scenic Vision 3, Study In Brown, Deja Vu 1, Deja Vu 2, Glistening Surface, Laser Fight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Slow Business 1, Slow Business 2, Moody You, Slow Groovement, Slow Reactor 1, Slow Reactor 2, Threat To Research, Ion Exchanger, Wave Motions, Slow Motion Link, Scenic Vision 1, Scenic Vision 2, Scenic Vision 3, Study In Brown, Deja Vu 1, Deja Vu 2, Glistening Surface, Laser Fight

Отзывы о товаре Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Slow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Slow Business 1, Slow Business 2, Moody You, Slow Groovement, Slow Reactor 1, Slow Reactor 2, Threat To Research, Ion Exchanger, Wave Motions, Slow Motion Link, Scenic Vision 1, Scenic Vision 2, Scenic Vision 3, Study In Brown, Deja Vu 1, Deja Vu 2, Glistening Surface, Laser Fight
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Slow Business 1, Slow Business 2, Moody You, Slow Groovement, Slow Reactor 1, Slow Reactor 2, Threat To Research, Ion Exchanger, Wave Motions, Slow Motion Link, Scenic Vision 1, Scenic Vision 2, Scenic Vision 3, Study In Brown, Deja Vu 1, Deja Vu 2, Glistening Surface, Laser Fight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Slow (Motion And Movement) (4251804140171) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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