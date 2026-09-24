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Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка

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Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721424
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Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Morning Mood II. The Death of Ase III. Anitra's Dance IV. In The Hall of the Mountain King I. The Abduction of the Bride - Ingrid's Lament A6 – II. Arabian Dance III. Peer Gynt's Homecoming IV. Solveig's Song South German Philharmonic Orchestra, Alexander von Pitamic– 4 Symphonic Dances, Op. 64: IV. Andante - Allegro Molto e Risoluto, Nurenberg Symphonic Orchestra, Erik Kloss– Norwegian Rustic March From Lyrical Pieces Op. 43
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Morning Mood II. The Death of Ase III. Anitra's Dance IV. In The Hall of the Mountain King I. The Abduction of the Bride - Ingrid's Lament A6 – II. Arabian Dance III. Peer Gynt's Homecoming IV. Solveig's Song South German Philharmonic Orchestra, Alexander von Pitamic– 4 Symphonic Dances, Op. 64: IV. Andante - Allegro Molto e Risoluto, Nurenberg Symphonic Orchestra, Erik Kloss– Norwegian Rustic March From Lyrical Pieces Op. 43



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Morning Mood II. The Death of Ase III. Anitra's Dance IV. In The Hall of the Mountain King I. The Abduction of the Bride - Ingrid's Lament A6 – II. Arabian Dance III. Peer Gynt's Homecoming IV. Solveig's Song South German Philharmonic Orchestra, Alexander von Pitamic– 4 Symphonic Dances, Op. 64: IV. Andante - Allegro Molto e Risoluto, Nurenberg Symphonic Orchestra, Erik Kloss– Norwegian Rustic March From Lyrical Pieces Op. 43
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Morning Mood II. The Death of Ase III. Anitra's Dance IV. In The Hall of the Mountain King I. The Abduction of the Bride - Ingrid's Lament A6 – II. Arabian Dance III. Peer Gynt's Homecoming IV. Solveig's Song South German Philharmonic Orchestra, Alexander von Pitamic– 4 Symphonic Dances, Op. 64: IV. Andante - Allegro Molto e Risoluto, Nurenberg Symphonic Orchestra, Erik Kloss– Norwegian Rustic March From Lyrical Pieces Op. 43


Теги товара: Цветной винил
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Various Artists - Grieg: Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (Coloured) (5712192004616) виниловая пластинка – стоимость товара 2920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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