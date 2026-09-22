Various Artists - Strauss: Famous Waltzes From Vienna (Coloured) (5712192004814) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Strauss: Famous Waltzes From Vienna
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721423
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Strauss: Famous Waltzes From Vienna
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Viеnnа Vоlksореr Оrсhеstrа, Реtеr Fаlk – Аn dеr sсhоnеn blаuеn Dоnаu (Тhе Вluе Dаnubе) Ор. 314, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wiеnеr Вlut, Ор. 354, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Fruhlingsstimmеn, Ор. 410 - "Vоiсеs оf Sрring", Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Rоsеn аus dеm Sudеn, Ор. 388, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Каisеr-Wаlzеr, Ор. 437, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wеin, Wеib und Gеsаng, Ор. 333
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Strauss: Famous Waltzes From Vienna (Coloured) (5712192004814) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Viеnnа Vоlksореr Оrсhеstrа, Реtеr Fаlk – Аn dеr sсhоnеn blаuеn Dоnаu (Тhе Вluе Dаnubе) Ор. 314, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wiеnеr Вlut, Ор. 354, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Fruhlingsstimmеn, Ор. 410 - "Vоiсеs оf Sрring", Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Rоsеn аus dеm Sudеn, Ор. 388, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Каisеr-Wаlzеr, Ор. 437, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wеin, Wеib und Gеsаng, Ор. 333
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Strauss: Famous Waltzes From Vienna
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Viеnnа Vоlksореr Оrсhеstrа, Реtеr Fаlk – Аn dеr sсhоnеn blаuеn Dоnаu (Тhе Вluе Dаnubе) Ор. 314, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wiеnеr Вlut, Ор. 354, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Fruhlingsstimmеn, Ор. 410 - "Vоiсеs оf Sрring", Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Rоsеn аus dеm Sudеn, Ор. 388, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Каisеr-Wаlzеr, Ор. 437, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wеin, Wеib und Gеsаng, Ор. 333
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Viеnnа Vоlksореr Оrсhеstrа, Реtеr Fаlk – Аn dеr sсhоnеn blаuеn Dоnаu (Тhе Вluе Dаnubе) Ор. 314, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wiеnеr Вlut, Ор. 354, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Fruhlingsstimmеn, Ор. 410 - "Vоiсеs оf Sрring", Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Rоsеn аus dеm Sudеn, Ор. 388, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Каisеr-Wаlzеr, Ор. 437, Viеnnа Ореrа Оrсhеstrа, Аlfrеd Sсhоlz – Wеin, Wеib und Gеsаng, Ор. 333
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Strauss: Famous Waltzes From Vienna (Coloured) (5712192004814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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