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Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка

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Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Labor Days
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Block Block Chop
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Block Block Chop
Barcode
[0196006803186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Labor Days
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Labor, Daylight, Save Yourself, Flashflood, No Regrets, One Brick, 3, Coma, Battery, C10 Boombox, C11 Bent Life, D12 The Yes And The Y'all, D13 9-5ers Anthem, D14 Shovel
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка

Прошло 20 лет с момента выхода альбома Aesop Rock «Labor Days». В честь двадцатилетия был выпущен юбилейный альбом «Labor Days – 20th Anniversary» на виниле с медными бусинами. «Labor Days» стал четвёртым релизом Aesop Rock и его третьим полноформатным студийным альбомом. Первоначально проект был выпущен в 2001 году как его первый альбом на лейбле Definitive Jux. В альбом вошли популярные песни « Daylight » и « 9-5ers Anthem », а также гостевые выступления Illogic и C-Rayz Walz, и продюсирование от Aesop Rock, Blockhead и Omega One.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Block Block Chop
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Block Block Chop
Barcode
[0196006803186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Labor Days
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Labor, Daylight, Save Yourself, Flashflood, No Regrets, One Brick, 3, Coma, Battery, C10 Boombox, C11 Bent Life, D12 The Yes And The Y'all, D13 9-5ers Anthem, D14 Shovel
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Прошло 20 лет с момента выхода альбома Aesop Rock «Labor Days». В честь двадцатилетия был выпущен юбилейный альбом «Labor Days – 20th Anniversary» на виниле с медными бусинами. «Labor Days» стал четвёртым релизом Aesop Rock и его третьим полноформатным студийным альбомом. Первоначально проект был выпущен в 2001 году как его первый альбом на лейбле Definitive Jux. В альбом вошли популярные песни « Daylight » и « 9-5ers Anthem », а также гостевые выступления Illogic и C-Rayz Walz, и продюсирование от Aesop Rock, Blockhead и Omega One.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aesop Rock - Labor Days (Coloured) (0196006803186) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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