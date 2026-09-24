Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка
В честь своего 30-летия второй альбом немецкой поп-рок-группы Fools Garden «Dish of the Day», включающий в себя бессмертный хит «Lemon Tree», впервые выйдет на виниле. Тщательно ремастированное делюкс-издание на двойном цветном виниле включает в себя оригинальный альбом из 11 песен, а также 11 дополнительных треков, включая би-сайды, концертные записи и демо-записи. Выпущенный в 1995 году, в разгар альтернативной поп-музыки 90-х, альбом «Dish of the Day» принёс Fools Garden международный успех благодаря обаянию и популярности хита «Lemon Tree». Песня возглавила чарты в Европе и Азии. Юбилейное издание — настоящая находка для коллекционеров, оно даёт полное представление о творческом процессе группы и её музыкальном многообразии в этот период становления. LP1 представляет собой полный оригинальный трек-лист, тщательно ремастерированный для достижения наилучшего качества звучания на виниле. LP2 открывает архив: тщательно отобранную коллекцию ранее не издававшихся песен, концертных записей и демо-записей, впервые также доступную на виниле. Упакованное в высококачественный гейтфолд с восстановленным оформлением и эксклюзивными архивными фотографиями, это переиздание понравится как поклонникам, испытывающим ностальгию, так и новому поколению, впервые открывающему для себя группу
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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