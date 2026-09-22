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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка

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Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 1
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 2
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 3
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 4
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 5
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 6
Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Eye To The Telescope
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 1
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 2
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 3
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 4
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 5
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 6
  • Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721409
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964171228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Eye To The Telescope
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Eye To The Telescope Other The World, Another Place To Fall, Under The Weather, Black Horse And The Cherry Tree, Miniature Disasters, Silent Sea, Universe & U, False Alarm, Suddenly I See, Stoppin' The Love, Heal Over, Through The Dark, Stargazer EP + Quay Sessions Eye To The Telescope (Feat. Shabaka) - Shabaka Kt Tunstall, Cancerian, Anything At All, Miniature Disasters (live), Other The World (live), Perfect (live), Black Horse And The Cherry Tree / Sweet Dreams (live), Under The Weather (live
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kt Tunstall - Eye To The Telescope (Coloured) (4099964171228) виниловая пластинка

Мультиплатиновая обладательница премии BRIT Awards и номинантка на премию Грэмми певица KT Tunstall отмечает 20-летие своего легендарного дебютного альбома «Eye To The Telescope» выпуском специального издания «Stargazer Edition», включающего ранее не издававшиеся записи, би-сайды и эксклюзивные концертные записи. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом 2004 года «Eye To The Telescope» принёс шотландской певице и автору песен КТ Танстолл мировую известность благодаря её незабываемому дебютному исполнению песни «Black Horse and the Cherry Tree» с Джулсом Холландом. Альбом стал платиновым в Великобритании и США. В альбом вошло несколько выдающихся треков, включая вышеупомянутый «Black Horse and the Cherry Tree», «Other Side of The World» и, в частности, хит «Suddenly I See», который стал определяющим моментом в поп-культуре после своего яркого появления в начальной сцене фильма «Дьявол носит Prada». В Stargazer EP вошли три новые песни, включая «Cancerian», «Anything At All» и заглавный трек «Eye To The Telescope». Эти песни были начаты ещё во время первоначальных сессий и не были закончены до этого года. В альбоме снова задействован Дэвид Дэвидсон, создавший роскошную оркестровку, а также приглашенный музыкант Шабака. Переиздание альбома Eye to the Telescope, приуроченное к 20-летию, — это искренняя дань уважения неувядающему творчеству KT Tunstall и память о пластинке, которая изменила всё.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964171228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Eye To The Telescope
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Eye To The Telescope Other The World, Another Place To Fall, Under The Weather, Black Horse And The Cherry Tree, Miniature Disasters, Silent Sea, Universe & U, False Alarm, Suddenly I See, Stoppin' The Love, Heal Over, Through The Dark, Stargazer EP + Quay Sessions Eye To The Telescope (Feat. Shabaka) - Shabaka Kt Tunstall, Cancerian, Anything At All, Miniature Disasters (live), Other The World (live), Perfect (live), Black Horse And The Cherry Tree / Sweet Dreams (live), Under The Weather (live
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Мультиплатиновая обладательница премии BRIT Awards и номинантка на премию Грэмми певица KT Tunstall отмечает 20-летие своего легендарного дебютного альбома «Eye To The Telescope» выпуском специального издания «Stargazer Edition», включающего ранее не издававшиеся записи, би-сайды и эксклюзивные концертные записи. Издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом 2004 года «Eye To The Telescope» принёс шотландской певице и автору песен КТ Танстолл мировую известность благодаря её незабываемому дебютному исполнению песни «Black Horse and the Cherry Tree» с Джулсом Холландом. Альбом стал платиновым в Великобритании и США. В альбом вошло несколько выдающихся треков, включая вышеупомянутый «Black Horse and the Cherry Tree», «Other Side of The World» и, в частности, хит «Suddenly I See», который стал определяющим моментом в поп-культуре после своего яркого появления в начальной сцене фильма «Дьявол носит Prada». В Stargazer EP вошли три новые песни, включая «Cancerian», «Anything At All» и заглавный трек «Eye To The Telescope». Эти песни были начаты ещё во время первоначальных сессий и не были закончены до этого года. В альбоме снова задействован Дэвид Дэвидсон, создавший роскошную оркестровку, а также приглашенный музыкант Шабака. Переиздание альбома Eye to the Telescope, приуроченное к 20-летию, — это искренняя дань уважения неувядающему творчеству KT Tunstall и память о пластинке, которая изменила всё.


Теги товара: Цветной винил
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