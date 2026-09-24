Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kt Tunstall - Eye To The Telescope (4099964187373) виниловая пластинка
Мультиплатиновая обладательница премии BRIT Awards и номинантка на премию Грэмми певица KT Tunstall отмечает 20-летие своего легендарного дебютного альбома «Eye To The Telescope» выпуском специального издания «Stargazer Edition», включающего ранее не издававшиеся записи, би-сайды и эксклюзивные концертные записи. Издание на виниле. Альбом 2004 года «Eye To The Telescope» принёс шотландской певице и автору песен КТ Танстолл мировую известность благодаря её незабываемому дебютному исполнению песни «Black Horse and the Cherry Tree» с Джулсом Холландом. Альбом стал платиновым в Великобритании и США. В альбом вошло несколько выдающихся треков, включая вышеупомянутый «Black Horse and the Cherry Tree», «Other Side of The World» и, в частности, хит «Suddenly I See», который стал определяющим моментом в поп-культуре после своего яркого появления в начальной сцене фильма «Дьявол носит Prada». В Stargazer EP вошли три новые песни, включая «Cancerian», «Anything At All» и заглавный трек «Eye To The Telescope». Эти песни были начаты ещё во время первоначальных сессий и не были закончены до этого года. В альбоме снова задействован Дэвид Дэвидсон, создавший роскошную оркестровку, а также приглашенный музыкант Шабака. Переиздание альбома Eye to the Telescope, приуроченное к 20-летию, — это искренняя дань уважения неувядающему творчеству KT Tunstall и память о пластинке, которая изменила всё.
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