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Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка

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Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 1
Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 2
Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 3
Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 4
Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
May The Bridges We Burn Light The Way
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 1
  • Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 2
  • Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 3
  • Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 4
  • Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029616613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
May The Bridges We Burn Light The Way
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
May The Bridges We Burn Light The Way, My Pain, The Last Hero, The Darkest City, Walking Ghost Phase, Ignite The Flame, Streets Of Rage, Barricades, Road Closed Ahead
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: May The Bridges We Burn Light The Way, My Pain, The Last Hero, The Darkest City, Walking Ghost Phase, Ignite The Flame, Streets Of Rage, Barricades, Road Closed Ahead

Отзывы о товаре Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029616613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
May The Bridges We Burn Light The Way
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
May The Bridges We Burn Light The Way, My Pain, The Last Hero, The Darkest City, Walking Ghost Phase, Ignite The Flame, Streets Of Rage, Barricades, Road Closed Ahead
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: May The Bridges We Burn Light The Way, My Pain, The Last Hero, The Darkest City, Walking Ghost Phase, Ignite The Flame, Streets Of Rage, Barricades, Road Closed Ahead
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omnium Gatherum - May The Bridges We Burn Light The Way (0198029616613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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