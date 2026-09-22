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Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка

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Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - фото 1
Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - фото 2
Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Hardcore Jollies
Жанр
Funk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - фото 1
  • Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - фото 2
  • Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721399
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Hardcore Jollies
Жанр
Funk
Трек-лист
Comin' Round the Mountain, Smokey, If You Got Funk, You Got Style, Hardcore Jollies, Soul Mate, Cosmic Slop, You Scared the Lovin' Outta Me, Adolescent Funk
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Comin' Round the Mountain, Smokey, If You Got Funk, You Got Style, Hardcore Jollies, Soul Mate, Cosmic Slop, You Scared the Lovin' Outta Me, Adolescent Funk



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Hardcore Jollies
Жанр
Funk
Трек-лист
Comin' Round the Mountain, Smokey, If You Got Funk, You Got Style, Hardcore Jollies, Soul Mate, Cosmic Slop, You Scared the Lovin' Outta Me, Adolescent Funk
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Comin' Round the Mountain, Smokey, If You Got Funk, You Got Style, Hardcore Jollies, Soul Mate, Cosmic Slop, You Scared the Lovin' Outta Me, Adolescent Funk


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Funkadelic - Hardcore Jollies (5060767443095) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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