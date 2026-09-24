Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor - After Hours (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723290) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor
Альбом (сингл)
After Hours
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 721393
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072723290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor
Альбом (сингл)
After Hours
Жанр
Jazz
Трек-лист
Steamin', Blue Jelly, Count One, Empty Street
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor - After Hours (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723290) виниловая пластинка
After Hours — альбом коллектива Prestige All Stars, номинально возглавляемый трубачом Тэдом Джонсом, записанный в 1957 году и выпущенный на лейбле Prestige. В записи альбома также приняли участие Фрэнк Уэсс (флейта, тенор-саксофон), Мэл Уолдрон (фортепиано), Кенни Баррелл (гитара), Пол Чемберс (бас) и Арт Тейлор (ударные). Альбом включает четыре трека, все из которых написаны Мэлом Уолдроном. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072723290]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor
Альбом (сингл)
After Hours
Жанр
Jazz
Трек-лист
Steamin', Blue Jelly, Count One, Empty Street
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
After Hours — альбом коллектива Prestige All Stars, номинально возглавляемый трубачом Тэдом Джонсом, записанный в 1957 году и выпущенный на лейбле Prestige. В записи альбома также приняли участие Фрэнк Уэсс (флейта, тенор-саксофон), Мэл Уолдрон (фортепиано), Кенни Баррелл (гитара), Пол Чемберс (бас) и Арт Тейлор (ударные). Альбом включает четыре трека, все из которых написаны Мэлом Уолдроном. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor - After Hours (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723290) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jones; Wess; Burrell; Waldron; Chambers; Taylor - After Hours (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723290) виниловая пластинка