Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
Flesh Of My Flesh Blood
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721384
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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0600753463802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
Flesh Of My Flesh Blood
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0600753463802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
Flesh Of My Flesh Blood
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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