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Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка

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Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка - фото 1
Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка - фото 2
Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
Flesh Of My Flesh Blood
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка - фото 1
  • Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка - фото 2
  • Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721384
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Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0600753463802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
Flesh Of My Flesh Blood
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him

Отзывы о товаре Dmx - Flesh Of My Flesh Blood (0600753463802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0600753463802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
Flesh Of My Flesh Blood
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Niggas (Skit), Bring Your Whole Crew, Pac Man (Skit), Ain`t No Way, We Don`t Give A Fuck, Keep Your Shit The Hardest, Coming From - Feat. Мэри Джей Блайдж, It`s All Good, The Omen, Slippin`, No Love, Me - Feat. Свизз Битц, Drag-On, Dogs For Life, Blackout - Feat. Lox, Jay-Z, Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood, Heat, Ready To Meet Him
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