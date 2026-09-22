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T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка

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T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото 1
T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото 2
T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan Boogie: The Very Best Of
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото 1
  • T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото 2
  • T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721382
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Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan Boogie: The Very Best Of
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas

Отзывы о товаре T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan Boogie: The Very Best Of
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
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