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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка

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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 1
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 2
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 3
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 4
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 1
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 2
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 3
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 4
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721381
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Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797910577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, Painless Persuasion V. The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, Painless Persuasion V. The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug

Отзывы о товаре T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797910577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, Painless Persuasion V. The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug
Версия издания
picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, Painless Persuasion V. The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug
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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (Zoetrope Picture) (5014797910577) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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