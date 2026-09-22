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King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка

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King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 8
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Sheltering Skies: Live In Frejus 1982
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 8
  • King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721376
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367796912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Sheltering Skies: Live In Frejus 1982
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Thela Hun Ginjeet, Matte Kudasai, Indiscipline, Red, Heartbeat, The Sheltering Sky, Elephant Talk, Neal And Jack And Me, Waiting Man, Larks' Tongues In Aspic Part II, The Sheltering Sky (Cap d'Agde, August 26th)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thela Hun Ginjeet, Matte Kudasai, Indiscipline, Red, Heartbeat, The Sheltering Sky, Elephant Talk, Neal And Jack And Me, Waiting Man, Larks' Tongues In Aspic Part II, The Sheltering Sky (Cap d'Agde, August 26th)



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367796912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Sheltering Skies: Live In Frejus 1982
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Thela Hun Ginjeet, Matte Kudasai, Indiscipline, Red, Heartbeat, The Sheltering Sky, Elephant Talk, Neal And Jack And Me, Waiting Man, Larks' Tongues In Aspic Part II, The Sheltering Sky (Cap d'Agde, August 26th)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thela Hun Ginjeet, Matte Kudasai, Indiscipline, Red, Heartbeat, The Sheltering Sky, Elephant Talk, Neal And Jack And Me, Waiting Man, Larks' Tongues In Aspic Part II, The Sheltering Sky (Cap d'Agde, August 26th)


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Sheltering Skies: Live In Frejus 1982 (0633367796912) виниловая пластинка – стоимость товара 5330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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