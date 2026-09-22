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Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка

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Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - фото 1
Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - фото 2
Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
Order In Decline
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - фото 1
  • Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - фото 2
  • Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721367
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Характеристики

Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692730711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
Order In Decline
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Turning Away, Out for Blood, The New Sensation, A Death in the Family, Heads Will Roll, 45 (a Matter of Time), Never There, Eat You Alive, The People Vs..., Catching Fire
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка

Order In Decline — седьмой студийный альбом канадской панк-рок-группы Sum 41, выпущенный в 2019 году. Переиздание на цветном виниле. Панк, рок, альтернативный металл — Дерик Уибли и его группа нашли идеальную золотую середину. Десять песен с альбома «Order In Decline» подтверждают это предположение. В альбом входят любимые фанатами треки «Out For Blood», «Never There» и «Catching Fire». Группа Sum 41 образовалась в 1996 году и выпустила свой первый полноформатный альбом в 2001 году, за которым последовали несколько мини-альбомов и ещё семь альбомов, включая «Chuck» (2004), «Underclass Hero» (2007), «Screaming Bloody Murder» (2011) и «13 Voices» (2016). Группа выпустила свой последний альбом «Heaven :x: Hell» (2024).



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692730711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
Order In Decline
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Turning Away, Out for Blood, The New Sensation, A Death in the Family, Heads Will Roll, 45 (a Matter of Time), Never There, Eat You Alive, The People Vs..., Catching Fire
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Order In Decline — седьмой студийный альбом канадской панк-рок-группы Sum 41, выпущенный в 2019 году. Переиздание на цветном виниле. Панк, рок, альтернативный металл — Дерик Уибли и его группа нашли идеальную золотую середину. Десять песен с альбома «Order In Decline» подтверждают это предположение. В альбом входят любимые фанатами треки «Out For Blood», «Never There» и «Catching Fire». Группа Sum 41 образовалась в 1996 году и выпустила свой первый полноформатный альбом в 2001 году, за которым последовали несколько мини-альбомов и ещё семь альбомов, включая «Chuck» (2004), «Underclass Hero» (2007), «Screaming Bloody Murder» (2011) и «13 Voices» (2016). Группа выпустила свой последний альбом «Heaven :x: Hell» (2024).


Теги товара: Панк-рок
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Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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