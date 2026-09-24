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Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка

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Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 1
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 2
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 3
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 4
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 5
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 6
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 7
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 8
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 9
Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens' Nut Gone Flake
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 1
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 2
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 3
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 4
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 5
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 6
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 7
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 8
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 9
  • Small Faces - Ogdens&#039; Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721359
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767444238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens' Nut Gone Flake
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ogdens' Nut Gone Flake, Afterglow, Long Agos And Worlds Apart, Rene, Song Of A Baker, Lazy Sunday, Happiness Stan, Rollin' Over, The Hungry Intruder, The Journey, Mad John, Happydaystoytown
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ogdens' Nut Gone Flake, Afterglow, Long Agos And Worlds Apart, Rene, Song Of A Baker, Lazy Sunday, Happiness Stan, Rollin' Over, The Hungry Intruder, The Journey, Mad John, Happydaystoytown

Отзывы о товаре Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767444238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Ogdens' Nut Gone Flake
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ogdens' Nut Gone Flake, Afterglow, Long Agos And Worlds Apart, Rene, Song Of A Baker, Lazy Sunday, Happiness Stan, Rollin' Over, The Hungry Intruder, The Journey, Mad John, Happydaystoytown
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ogdens' Nut Gone Flake, Afterglow, Long Agos And Worlds Apart, Rene, Song Of A Baker, Lazy Sunday, Happiness Stan, Rollin' Over, The Hungry Intruder, The Journey, Mad John, Happydaystoytown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (Coloured) (5060767444238) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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