Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Mondo Dei Romani
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 721351
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[7640153365460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Mondo Dei Romani
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[7640153365460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Mondo Dei Romani
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Версия издания
цветной винил
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка