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Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка

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Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 3
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 4
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 5
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 6
Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Mondo Dei Romani
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[7640153365460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Mondo Dei Romani
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus

Отзывы о товаре Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[7640153365460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Mondo Dei Romani
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roma Amor, Eliogabalus, Delenda Cartago, Bucolica, Bucina, Neronis Cetra, Roma Opulenta, Cicero Pro Domo Sua, Veni, Vidi, Vici, Si Vis Pacem, Para Bellum, Musici, Miles Gloriosus
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Il Mondo Dei Romani (Piero Umiliani) (Coloured) (7640153365460) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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