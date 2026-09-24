Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, без АКБ, (СПЛ-125)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
нет
Скорость вращения
0
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
В наличии
Код товара: 721327
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Загружаем...
2 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-125
Комплектация
Сабельная пила, А-образный упор (установлен), Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Объём масляного бака, л
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
0
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
0
Угол наклона, градус
0
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х8
Вес, кг.
1.3
Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, без АКБ, (СПЛ-125)
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-125 используется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Регулируемая частота ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Бесключевой патрон помогает быстро и просто заменить полотно. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность. В комплекте поставки предусмотрен переставной упор для изменения глубины пиления.
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Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-125
Комплектация
Сабельная пила, А-образный упор (установлен), Инструкции по безопасности, Руководство по эксплуатации, Коробка
Объём масляного бака, л
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
0
Количество скоростей работы
1
Развернуть
Скорость вращения
0
Угол наклона, градус
0
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-125 используется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Регулируемая частота ходов позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Бесключевой патрон помогает быстро и просто заменить полотно. Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность. В комплекте поставки предусмотрен переставной упор для изменения глубины пиления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, без АКБ, (СПЛ-125) - стоимость товара 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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