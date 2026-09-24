Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Кол-во скоростей работы
1
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
В наличии
Код товара: 721322
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Загружаем...
3 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Кол-во скоростей работы
1
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х6
Вес, г.
800
Описание товара Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Кол-во скоростей работы
1
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - этот товар вы можете купить по цене 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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