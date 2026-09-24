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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) купить с доставкой в Москве
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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)

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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 1
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 2
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 3
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 4
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 5
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во скоростей работы
1
Емкость аккумулятора, мАч
1500
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 5
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Кол-во скоростей работы
1
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х6
Вес, г.
800

Описание товара Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)

Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Кол-во скоростей работы
1
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Ширина, см
5
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, кейс, 33 биты, Профессионал (PSD-4S) - этот товар вы можете купить по цене 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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