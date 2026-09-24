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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) купить с доставкой в Москве
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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)

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Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 1
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 2
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 3
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 4
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 5
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 6
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 7
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 8
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 9
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 10
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лампа точечной подсветки
да
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Зарядное устройство в комплекте
нет
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 5
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 6
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 7
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 8
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 9
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 10
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)
2 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Лампа точечной подсветки
да
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х6
Вес, г.
450

Описание товара Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)

Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Лампа точечной подсветки
да
Макс. крутящий момент
5
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Напряжение аккумулятора, В
4
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка аккумуляторная ЗУБР ZUBR GO 4 Vmax, Профессионал (PSD-4) - стоимость товара 2870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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