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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165)

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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 5
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 6
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 7
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 8
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 9
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165)
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
200х290х100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165)

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Развернуть
Габариты без упаковки
200х290х100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-165) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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