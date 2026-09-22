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Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300

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Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 3
Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 140 руб.  5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721192
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Характеристики

Бренд
Ballu
Мощность обогрева
300 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
5 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х9х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300

Ballu Plinth Compact используются для дополнительного обогрева и эффективной защиты от запотевания окон и промерзания стен. Они идеально подходят для помещений с большой площадью остекления, таких как: - веранды - зимние сады - балконы, лоджии - торговые павильоны и киоски. Плинтусно-оконные конвекторы представляют собой компактные и эффективные отопительные приборы, которые устанавливаются в нижней части окон и вдоль плинтусов. Благодаря своей небольшой высоте они практически незаметны и не портят интерьер. Принцип работы оконных конвекторов основан на естественной конвекции воздуха. Тёплый воздух от конвектора поднимается вверх вдоль стены или окна, нагревая их и создавая тепловой экран. Это предотвращает потери тепла из помещения, устраняет повышенную влажность стен и предотвращает образование конденсата на стёклах. Электрические плинтусные конвекторы устанавливаются быстро и просто, без подготовительных работ и последующего монтажа. Устройства предназначены для напольного и настенного размещения. Симметричная конструкция позволяет расположить конвектор проводом как в левую, так и в правую сторону, в зависимости от необходимости. Безопасность оборудования гарантирует датчик защиты от перегрева.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300




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Характеристики
Бренд
Ballu
Мощность обогрева
300 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
5 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu Plinth Compact используются для дополнительного обогрева и эффективной защиты от запотевания окон и промерзания стен. Они идеально подходят для помещений с большой площадью остекления, таких как: - веранды - зимние сады - балконы, лоджии - торговые павильоны и киоски. Плинтусно-оконные конвекторы представляют собой компактные и эффективные отопительные приборы, которые устанавливаются в нижней части окон и вдоль плинтусов. Благодаря своей небольшой высоте они практически незаметны и не портят интерьер. Принцип работы оконных конвекторов основан на естественной конвекции воздуха. Тёплый воздух от конвектора поднимается вверх вдоль стены или окна, нагревая их и создавая тепловой экран. Это предотвращает потери тепла из помещения, устраняет повышенную влажность стен и предотвращает образование конденсата на стёклах. Электрические плинтусные конвекторы устанавливаются быстро и просто, без подготовительных работ и последующего монтажа. Устройства предназначены для напольного и настенного размещения. Симметричная конструкция позволяет расположить конвектор проводом как в левую, так и в правую сторону, в зависимости от необходимости. Безопасность оборудования гарантирует датчик защиты от перегрева.
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