Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02
Электрический конвектор Ballu серий Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 НС-1166352 — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента. Эффективен для помещений, площадью до 20 кв.м.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 010 руб. 5 340 руб.1003 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1000
-
В наличииЦена 4 040 руб. 6 420 руб.1010 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-150-600
-
В наличииЦена 4 190 руб. 4 690 руб.1048 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR2000M
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1000
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-1002
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР КЭМ-2000, М серия 2 кВт
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитЭлектрический конвектор ЗУБР ПРО КЭП-1000, серия 1 кВт
-
В наличииЦена 4 720 руб. 6 290 руб.1180 руб. в СплитКонвектор Ballu BEC/EZMR-1500
-
В наличииЦена 4 830 руб. 7 940 руб.1208 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (...
-
В наличииЦена 4 880 руб. 9 270 руб.1220 руб. в СплитКонвектор BALLU Red Evolution BIHP/R-1000
-
В наличииЦена 4 931 руб. 6 180 руб.1233 руб. в СплитМодуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии R...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-1502
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02