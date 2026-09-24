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Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer купить с доставкой в Москве
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Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer

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Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 1
Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 2
Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 3
Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 4
Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 5
Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 1
  • Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 2
  • Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 3
  • Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 4
  • Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 5
  • Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
730 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721180
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
300

Описание товара Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer

Комплект шасси EFT/RR для конвекторов Electrolux Rapid Transformer разработан специально для напольной установки отопительного модуля. Особая усиленная конструкция крепления шасси не перекрывает жалюзи удлиненного воздухозаборника. Технология мгновенного крепления Easy Click позволяет моментально установить комплект шасси на отопительный модуль.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект шасси EFT/RR для конвекторов Electrolux Rapid Transformer разработан специально для напольной установки отопительного модуля. Особая усиленная конструкция крепления шасси не перекрывает жалюзи удлиненного воздухозаборника. Технология мгновенного крепления Easy Click позволяет моментально установить комплект шасси на отопительный модуль.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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