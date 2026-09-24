Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%730 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721180
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Характеристики
Бренд
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
300
Описание товара Комплект шасси EFT/RR для Electrolux Rapid Transformer
Комплект шасси EFT/RR для конвекторов Electrolux Rapid Transformer разработан специально для напольной установки отопительного модуля. Особая усиленная конструкция крепления шасси не перекрывает жалюзи удлиненного воздухозаборника. Технология мгновенного крепления Easy Click позволяет моментально установить комплект шасси на отопительный модуль.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
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Комплект шасси EFT/RR для конвекторов Electrolux Rapid Transformer разработан специально для напольной установки отопительного модуля. Особая усиленная конструкция крепления шасси не перекрывает жалюзи удлиненного воздухозаборника. Технология мгновенного крепления Easy Click позволяет моментально установить комплект шасси на отопительный модуль.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
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