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Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 купить с доставкой в Москве
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Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2

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Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 1
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 2
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 3
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 4
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 5
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 1
  • Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 2
  • Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 3
  • Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 4
  • Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 5
  • Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
620 руб.  720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721177
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2
620 руб. -14%
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х9
Вес, г.
200

Описание товара Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2

Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект опор EFA2 для напольной установки конвектора Electrolux Серии А2 - по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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