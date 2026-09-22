Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А
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Характеристики
Описание товара Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А
Комплект опор Electrolux EFA — это необходимый аксессуар для напольной установки электрических конвекторов серии A. Продукт произведен в Китае, что гарантирует его высокое качество и доступность. Опоры обладают небольшим весом всего 0.12 кг, что делает их легкими в установке и использовании. Особенностью этих опор является их размер. Высота составляет всего 1.1 см, ширина — 5 см, а глубина — 16.5 см. Это делает их компактными и практически незаметными при установке обогревателя. Они не занимают много места и не нарушают общий дизайн помещения. Дизайн опор выполнен в классическом стиле. Белый цвет подчеркивает элегантность и строгость форм, придавая конвектору завершенный и современный вид. Это позволяет гармонично вписать обогреватель в любой интерьер, будь то офисное помещение или домашний уют. Комплект опор EFA предназначен специально для напольной установки обогревателей. Это позволяет установить обогреватель на любой удобный для вас уровень, а также обеспечивает стабильность и надежность установки. Вы можете быть уверены в безопасности использования обогревателя. Опоры обладают высокой прочностью и долговечностью. Они способны выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежное использование обогревателя. С этим аксессуаром вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего обогревателя.
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