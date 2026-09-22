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Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А купить с доставкой в Москве
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Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А

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Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 1
Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 2
Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 3
Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 4
Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 5
Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 1
  • Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 2
  • Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 3
  • Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 4
  • Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 5
  • Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
290 руб.  350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721176
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Комплектация
Комплект шасси
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
200

Описание товара Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А

Комплект опор Electrolux EFA — это необходимый аксессуар для напольной установки электрических конвекторов серии A. Продукт произведен в Китае, что гарантирует его высокое качество и доступность. Опоры обладают небольшим весом всего 0.12 кг, что делает их легкими в установке и использовании. Особенностью этих опор является их размер. Высота составляет всего 1.1 см, ширина — 5 см, а глубина — 16.5 см. Это делает их компактными и практически незаметными при установке обогревателя. Они не занимают много места и не нарушают общий дизайн помещения. Дизайн опор выполнен в классическом стиле. Белый цвет подчеркивает элегантность и строгость форм, придавая конвектору завершенный и современный вид. Это позволяет гармонично вписать обогреватель в любой интерьер, будь то офисное помещение или домашний уют. Комплект опор EFA предназначен специально для напольной установки обогревателей. Это позволяет установить обогреватель на любой удобный для вас уровень, а также обеспечивает стабильность и надежность установки. Вы можете быть уверены в безопасности использования обогревателя. Опоры обладают высокой прочностью и долговечностью. Они способны выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежное использование обогревателя. С этим аксессуаром вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего обогревателя.

Отзывы о товаре Комплект опор EFA для напольной установки конвектора Electrolux Серии А




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Комплектация
Комплект шасси
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект опор Electrolux EFA — это необходимый аксессуар для напольной установки электрических конвекторов серии A. Продукт произведен в Китае, что гарантирует его высокое качество и доступность. Опоры обладают небольшим весом всего 0.12 кг, что делает их легкими в установке и использовании. Особенностью этих опор является их размер. Высота составляет всего 1.1 см, ширина — 5 см, а глубина — 16.5 см. Это делает их компактными и практически незаметными при установке обогревателя. Они не занимают много места и не нарушают общий дизайн помещения. Дизайн опор выполнен в классическом стиле. Белый цвет подчеркивает элегантность и строгость форм, придавая конвектору завершенный и современный вид. Это позволяет гармонично вписать обогреватель в любой интерьер, будь то офисное помещение или домашний уют. Комплект опор EFA предназначен специально для напольной установки обогревателей. Это позволяет установить обогреватель на любой удобный для вас уровень, а также обеспечивает стабильность и надежность установки. Вы можете быть уверены в безопасности использования обогревателя. Опоры обладают высокой прочностью и долговечностью. Они способны выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежное использование обогревателя. С этим аксессуаром вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего обогревателя.
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