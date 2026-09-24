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Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer купить с доставкой в Москве
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Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer

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Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 1
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 2
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 3
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 4
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 5
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 6
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 7
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 1
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 2
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 3
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 4
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 5
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 6
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 7
  • Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
620 руб.  830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer
620 руб. -25%
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
900

Описание товара Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer

Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer

Отзывы о товаре Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer




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Характеристики
Бренд
Ballu
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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