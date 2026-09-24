Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%620 руб. 830 руб.
В наличии
Код товара: 721175
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Загружаем...
620 руб. -25%
830 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
900
Описание товара Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer
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Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект опор Ballu BFT/PL для напольной установки конвектора Plinth Transformer - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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