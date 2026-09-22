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Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH купить с доставкой в Москве
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Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH

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Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 1
Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 2
Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 3
Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 1
  • Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 2
  • Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 3
  • Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
540 руб.  720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721174
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Комплектация
комплект напольных опор, упаковка, документация
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
700

Описание товара Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH

Опоры для напольной установки конвекторов Electrolux серии AIR PLINTH



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Комплектация
комплект напольных опор, упаковка, документация
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Опоры для напольной установки конвекторов Electrolux серии AIR PLINTH


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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