Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%540 руб. 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721174
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Характеристики
Бренд
Комплектация
комплект напольных опор, упаковка, документация
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
700
Описание товара Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH
Опоры для напольной установки конвекторов Electrolux серии AIR PLINTH
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
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Бренд
Комплектация
комплект напольных опор, упаковка, документация
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Опоры для напольной установки конвекторов Electrolux серии AIR PLINTH
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные
Комплект опор AIR PLINTH PRO EFP для напольной установки конвектора AIR PLINTH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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