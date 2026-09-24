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Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer купить с доставкой в Москве
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Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer

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Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer - фото 1
Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer - фото 1
  • Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
690 руб.  830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer
690 руб. -17%
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Комплектация
4 двойных колеса для конвектора
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
300

Описание товара Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer

Комплект шасси BFT/EVUR Ballu 1117335 предназначен для напольной установки отопительного модуля Evolution Transformer System. Шасси имеет усиленную конструкцию. Крепление осуществляется одним движением.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer




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Характеристики
Бренд
Ballu
Комплектация
4 двойных колеса для конвектора
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект шасси BFT/EVUR Ballu 1117335 предназначен для напольной установки отопительного модуля Evolution Transformer System. Шасси имеет усиленную конструкцию. Крепление осуществляется одним движением.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект колесиков BFT/EVUR для конвекторов Ballu Evolution Transformer - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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