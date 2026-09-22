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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный)

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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 2
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 3
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 4
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 2
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 3
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 4
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 5
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
14 412 руб.  18 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721169
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.6

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный)

Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH-R-2500-T-TUE4 электронный - это высококачественное оборудование, предназначенное для обогрева жилых и офисных помещений. Произведенный в Китае, этот конвектор обладает рядом привлекательных характеристик и функций, которые делают его незаменимым помощником в холодное время года. Электронное управление и наличие дисплея делают использование устройства удобным и интуитивно понятным. Таймер и индикация включения позволяют контролировать работу устройства и настраивать его в соответствии с вашими потребностями. Защита от перегрева и автоматическое отключение при сильном наклоне обеспечивают безопасность использования. Одним из ключевых преимуществ этого обогревателя является возможность его управления с помощью мобильного приложения по Wi-Fi. Это обеспечивает максимальное удобство использования и позволяет вам контролировать температуру в помещении даже находясь вдали от дома. Кроме того, устройство совместимо с системами умного дома и может работать с Алисой, Марусей и Салют. Дизайн обогревателя выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Габариты устройства составляют 40.4 см в высоту, 80 см в ширину и 9.1 см в глубину, что делает его компактным и не занимающим много места. При этом, максимальная мощность обогревателя составляет 2500 Вт, что позволяет ему эффективно обогревать помещения площадью до 30 м?. В комплект поставки входит набор крепежа, сетевой кабель с вилкой и блок управления, что облегчает процесс установки и эксплуатации обогревателя. Надежность устройства подтверждается трехлетней гарантией от производителя.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH-R-2500-T-TUE4 электронный - это высококачественное оборудование, предназначенное для обогрева жилых и офисных помещений. Произведенный в Китае, этот конвектор обладает рядом привлекательных характеристик и функций, которые делают его незаменимым помощником в холодное время года. Электронное управление и наличие дисплея делают использование устройства удобным и интуитивно понятным. Таймер и индикация включения позволяют контролировать работу устройства и настраивать его в соответствии с вашими потребностями. Защита от перегрева и автоматическое отключение при сильном наклоне обеспечивают безопасность использования. Одним из ключевых преимуществ этого обогревателя является возможность его управления с помощью мобильного приложения по Wi-Fi. Это обеспечивает максимальное удобство использования и позволяет вам контролировать температуру в помещении даже находясь вдали от дома. Кроме того, устройство совместимо с системами умного дома и может работать с Алисой, Марусей и Салют. Дизайн обогревателя выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Габариты устройства составляют 40.4 см в высоту, 80 см в ширину и 9.1 см в глубину, что делает его компактным и не занимающим много места. При этом, максимальная мощность обогревателя составляет 2500 Вт, что позволяет ему эффективно обогревать помещения площадью до 30 м?. В комплект поставки входит набор крепежа, сетевой кабель с вилкой и блок управления, что облегчает процесс установки и эксплуатации обогревателя. Надежность устройства подтверждается трехлетней гарантией от производителя.
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Отзывы


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