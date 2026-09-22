Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUM3 (механический)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%10 612 руб. 13 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721168
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.2
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUM3 (механический)
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUE3 предназначен для обогрева помещения до 25 м?. За нагрев отвечает современный элемент Hedgehog, который достигает заданной температуры на 20% быстрее по сравнению с обычными, а его ресурс составляет 25 лет. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Благодаря технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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Бренд
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUE3 предназначен для обогрева помещения до 25 м?. За нагрев отвечает современный элемент Hedgehog, который достигает заданной температуры на 20% быстрее по сравнению с обычными, а его ресурс составляет 25 лет. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Благодаря технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUM3 (механический) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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