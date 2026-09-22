Top.Mail.Ru
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 2
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 3
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 4
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 2
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 3
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 4
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
13 462 руб.  16 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721166
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.2

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)

Конвектор Electrolux ECH/R-2000/T/TUE4/EFT/RR - это высококачественное оборудование от известного производителя, предназначенное для создания комфортного теплового режима в помещении. Этот конвектор обладает современным дизайном, который идеально вписывается в любой интерьер, не нарушая его гармонии. Великолепное сочетание черного и серебристого цветов придает устройству элегантность и стиль. Модель оснащена электронным управлением, что делает ее использование удобным и простым. На передней панели расположен дисплей, на котором отображается текущая температура и другие параметры работы устройства. Конвектор имеет функцию таймера, что позволяет настроить время работы оборудования в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Особенностью данного конвектора является наличие защиты от перегрева. В случае превышения допустимой температуры, устройство автоматически отключается, предотвращая возможность возникновения пожара. Также модель оснащена функцией отключения при сильном наклоне, что делает ее использование максимально безопасным. Максимальная мощность конвектора составляет 2000 Вт, что позволяет быстро и эффективно обогревать помещение. При этом класс пылевлагозащищенности IP24 обеспечивает надежную защиту устройства от пыли и влаги. Это делает конвектор идеальным решением для использования в различных условиях, включая влажные помещения.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/R-2000/T/TUE4/EFT/RR - это высококачественное оборудование от известного производителя, предназначенное для создания комфортного теплового режима в помещении. Этот конвектор обладает современным дизайном, который идеально вписывается в любой интерьер, не нарушая его гармонии. Великолепное сочетание черного и серебристого цветов придает устройству элегантность и стиль. Модель оснащена электронным управлением, что делает ее использование удобным и простым. На передней панели расположен дисплей, на котором отображается текущая температура и другие параметры работы устройства. Конвектор имеет функцию таймера, что позволяет настроить время работы оборудования в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Особенностью данного конвектора является наличие защиты от перегрева. В случае превышения допустимой температуры, устройство автоматически отключается, предотвращая возможность возникновения пожара. Также модель оснащена функцией отключения при сильном наклоне, что делает ее использование максимально безопасным. Максимальная мощность конвектора составляет 2000 Вт, что позволяет быстро и эффективно обогревать помещение. При этом класс пылевлагозащищенности IP24 обеспечивает надежную защиту устройства от пыли и влаги. Это делает конвектор идеальным решением для использования в различных условиях, включая влажные помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...