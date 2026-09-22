Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический)
7 645 руб.
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Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический)
Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T представляет собой передовое решение для обогрева помещений. Серия Rapid Transformer обладает множеством привлекательных функций и особенностей. Надежность продукта подтверждается годовой гарантией от производителя. Одним из ключевых преимуществ данного обогревателя является его нагревательный элемент HEDGEHOG. Этот уникальный элемент обеспечивает быстрый и эффективный обогрев, делая модель идеальной для помещений площадью до 15 м?. Кроме того, устройство оснащено механическим управлением, что обеспечивает простоту и удобство использования. Важной особенностью является возможность точной установки температуры до 1,0 °С. Это позволяет поддерживать в помещении идеальный микроклимат и экономить энергию. Также в модели есть таймер, который позволяет настроить время работы устройства для максимального комфорта и эффективности. Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T обладает мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и обогрев помещения. Он также оснащен защитой от перегрева и замерзания, что обеспечивает безопасность и продлевает срок службы устройства. В случае сильного наклона устройство автоматически отключается, что также служит дополнительной мерой безопасности. Устройство имеет класс пылевлагозащищенности IP24, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Это означает, что его можно использовать в различных условиях включая влажные помещения.
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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