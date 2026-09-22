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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический)

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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото 2
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото 2
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
8 047 руб.  10 070 руб. 

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7 645 руб. 

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Код товара: 721162
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х13
Вес, кг.
4.3

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический)

Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T представляет собой передовое решение для обогрева помещений. Серия Rapid Transformer обладает множеством привлекательных функций и особенностей. Надежность продукта подтверждается годовой гарантией от производителя. Одним из ключевых преимуществ данного обогревателя является его нагревательный элемент HEDGEHOG. Этот уникальный элемент обеспечивает быстрый и эффективный обогрев, делая модель идеальной для помещений площадью до 15 м?. Кроме того, устройство оснащено механическим управлением, что обеспечивает простоту и удобство использования. Важной особенностью является возможность точной установки температуры до 1,0 °С. Это позволяет поддерживать в помещении идеальный микроклимат и экономить энергию. Также в модели есть таймер, который позволяет настроить время работы устройства для максимального комфорта и эффективности. Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T обладает мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и обогрев помещения. Он также оснащен защитой от перегрева и замерзания, что обеспечивает безопасность и продлевает срок службы устройства. В случае сильного наклона устройство автоматически отключается, что также служит дополнительной мерой безопасности. Устройство имеет класс пылевлагозащищенности IP24, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Это означает, что его можно использовать в различных условиях включая влажные помещения.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T представляет собой передовое решение для обогрева помещений. Серия Rapid Transformer обладает множеством привлекательных функций и особенностей. Надежность продукта подтверждается годовой гарантией от производителя. Одним из ключевых преимуществ данного обогревателя является его нагревательный элемент HEDGEHOG. Этот уникальный элемент обеспечивает быстрый и эффективный обогрев, делая модель идеальной для помещений площадью до 15 м?. Кроме того, устройство оснащено механическим управлением, что обеспечивает простоту и удобство использования. Важной особенностью является возможность точной установки температуры до 1,0 °С. Это позволяет поддерживать в помещении идеальный микроклимат и экономить энергию. Также в модели есть таймер, который позволяет настроить время работы устройства для максимального комфорта и эффективности. Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T обладает мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и обогрев помещения. Он также оснащен защитой от перегрева и замерзания, что обеспечивает безопасность и продлевает срок службы устройства. В случае сильного наклона устройство автоматически отключается, что также служит дополнительной мерой безопасности. Устройство имеет класс пылевлагозащищенности IP24, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Это означает, что его можно использовать в различных условиях включая влажные помещения.
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Отзывы


Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUM3 (механический) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8047 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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