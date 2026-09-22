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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)

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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 2
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 3
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 4
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 2
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 3
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 4
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 711 руб.  15 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721154
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Водонепроницаемость
да
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
4.9

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)

Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 – это высококачественное устройство для обогрева помещений, которое сочетает в себе эффективность, безопасность и стильный дизайн. Этот конвектор относится к серии Rapid Transformer, что гарантирует быстрый и равномерный нагрев воздуха в помещении. Благодаря применению инновационного нагревательного элемента HEDGEHOG, устройство обеспечивает высокую эффективность обогрева при максимальной мощности в 2000 Вт. Устройство имеет удобные способы крепления, позволяющие установить его как на полу, так и на стене. Горизонтальная установка обеспечивает оптимальное распределение тепла. Компактные размеры (высота 40.4 см, ширина 64 см, глубина 9.1 см) и вес всего 4.612 кг позволяют легко перемещать и устанавливать устройство. Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 способен обогревать помещение площадью до 25 м?. Он оснащен 3 режимами работы, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий. Управление устройством осуществляется с помощью электронного блока, который входит в комплект поставки. На дисплее отображается текущая температура в помещении, что позволяет контролировать процесс обогрева. Одной из важных функций конвектора является таймер, который позволяет программировать время работы устройства. Эта функция особенно полезна, если вы хотите вернуться домой в теплое помещение. Также устройство оснащено функцией "Родительский контроль", которая обеспечивает безопасность использования в доме с детьми. Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 обладает высоким уровнем безопасности. Он оснащен системой защиты от перегрева и функцией отключения при сильном наклоне. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежную работу устройства даже в условиях повышенной влажности. Дизайн устройства выполнен в строгом и современном стиле. Белый цвет корпуса делает его универсальным для любого интерьера.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Водонепроницаемость
да
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 – это высококачественное устройство для обогрева помещений, которое сочетает в себе эффективность, безопасность и стильный дизайн. Этот конвектор относится к серии Rapid Transformer, что гарантирует быстрый и равномерный нагрев воздуха в помещении. Благодаря применению инновационного нагревательного элемента HEDGEHOG, устройство обеспечивает высокую эффективность обогрева при максимальной мощности в 2000 Вт. Устройство имеет удобные способы крепления, позволяющие установить его как на полу, так и на стене. Горизонтальная установка обеспечивает оптимальное распределение тепла. Компактные размеры (высота 40.4 см, ширина 64 см, глубина 9.1 см) и вес всего 4.612 кг позволяют легко перемещать и устанавливать устройство. Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 способен обогревать помещение площадью до 25 м?. Он оснащен 3 режимами работы, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий. Управление устройством осуществляется с помощью электронного блока, который входит в комплект поставки. На дисплее отображается текущая температура в помещении, что позволяет контролировать процесс обогрева. Одной из важных функций конвектора является таймер, который позволяет программировать время работы устройства. Эта функция особенно полезна, если вы хотите вернуться домой в теплое помещение. Также устройство оснащено функцией "Родительский контроль", которая обеспечивает безопасность использования в доме с детьми. Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 обладает высоким уровнем безопасности. Он оснащен системой защиты от перегрева и функцией отключения при сильном наклоне. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежную работу устройства даже в условиях повышенной влажности. Дизайн устройства выполнен в строгом и современном стиле. Белый цвет корпуса делает его универсальным для любого интерьера.
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