Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-1000 T-TUI4 (инверторный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-1000 T-TUI4 (инверторный)
Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет суперкомпактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Благодаря реализованной технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС.
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
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