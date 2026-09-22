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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
11 050 руб.  14 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721148
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х45х13
Вес, кг.
6.6

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех)

Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Система очистки воздуха BIO Filter System представлена четырьмя фильтрами: антистатическим с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Комфортное управление благодаря покрытию Soft Touch. Изготовлен их ударопрочного и термостойкого пластика. Позволяет поддерживать режим полной и половинной мощности.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Система очистки воздуха BIO Filter System представлена четырьмя фильтрами: антистатическим с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Комфортное управление благодаря покрытию Soft Touch. Изготовлен их ударопрочного и термостойкого пластика. Позволяет поддерживать режим полной и половинной мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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