Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех)
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUM3 (мех)
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Система очистки воздуха BIO Filter System представлена четырьмя фильтрами: антистатическим с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Комфортное управление благодаря покрытию Soft Touch. Изготовлен их ударопрочного и термостойкого пластика. Позволяет поддерживать режим полной и половинной мощности.
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