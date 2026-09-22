Top.Mail.Ru
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 5
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 6
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 7
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 5
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 6
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 7
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
15 100 руб.  19 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721147
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
2.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.7

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор)

Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет!

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
2.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
30 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUI4 (инвертор) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...