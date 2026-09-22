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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) купить с доставкой в Москве
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
10 150 руб.  13 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721145
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х13
Вес, кг.
5.2

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех)

Конвектор Electrolux ECH/AG2-2000 T-TUM3 представлен в белом цвете. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 25 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AG2-2000 T-TUM3 представлен в белом цвете. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 25 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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